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17:32, 12 апреля 2023Моя страна

В Калмыкии проведут забег собак и скачки на лошадях

Забег собак и скачки на лошадях пройдут на фестивале тюльпанов в Калмыкии

Фото: Mathew Schwartz / Unsplash

В Калмыкии в рамках фестивалю тюльпанов организуют забег собак и скачки на лошадях. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает «МК».

Мероприятия пройдут в субботу, 15 апреля, в Яшалтинском районе республики. Посетители смогут увидеть забег собак на длинные и короткие дистанции, а также конные соревнования на Кубок главы Калмыкии.

Кроме того, на площадке состоится праздничный концерт. Желающие смогут принять участие в состязаниях по стрельбе из лука, перетягиванию каната, гиревому спорту и национальной борьбе. Также для гостей будет открыты творческие мастерские и гастрономические зоны.

В 2023 году фестиваль тюльпанов проходит в Калмыкии уже в десятый раз. При этом праздничные мероприятия проводятся по всей республике в течение месяца.

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Варвара Кошечкина
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