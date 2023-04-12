Россиянина арестовали за убийство соседки молотком из-за ночного шума

Жителя Ростова-на-Дону арестовали за убийство 17-летней соседки молотком из-за шума ночью

В Ростове-на-Дону арестовали 42-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 17-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 8 апреля мужчина находился в своей квартире на бульваре Комарова. Внезапно он услышал шум из соседней квартиры, разозлился и, взяв молоток и нож, пошел к юной соседке разбираться. Когда девушка открыла дверь, россиянин стал ссориться с ней, а затем нанес удары молотком и ножом по голове и телу.

От полученных ранений соседка скончалась на месте. Вскоре мужчина был задержан. Он отказался от дачи показаний. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске СКР возбудил дело из-за нападения подростков с молотками на двоих сверстников.