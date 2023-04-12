Артиллерия ЧВК «Вагнер» ударила по прорывавшемуся в Артемовск отряду ВСУ

«Военная хроника»: артиллерия «Вагнера» ударила по прорывавшемуся в Артемовск отряду ВСУ

Артиллерия ЧВК «Вагнер» ударила по прорывавшемуся на легкой технике в Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) сводному отряду Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заставила его отступить. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Группа украинских военных, состоящая из подразделений 56-й и 57-й мотопехотных бригад ВСУ, двигалась по дороге между поселком Калиновка и селом Богдановка, ее обнаружили.

Украинский отряд накрыли 152-миллиметровые снаряды пушки «Гиацинт-Б». Затем, по уже отступающим солдатам ВСУ, нанесла удар российская реактивная артиллерия. Колонна с техникой была уничтожена, сводный отряд потерял около 25 человек убитыми и 50 ранеными.

Ранее в сети появилось видео с последствиями боев в центре Артемовска с высоты полета. На кадрах можно увидеть уничтоженные дома. Здание артемовской администрации полностью разрушено внутренним взрывом.