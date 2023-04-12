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08:40, 12 апреля 2023Бывший СССР

Появилось видео центра Артемовска с высоты полета

РИА Новости опубликовало видео последствия боев в центре Артемовска с высоты полета
СюжетМинобороны:

В сети появилось видео с последствиями боев в центре Артемовска (украинское название — Бахмут) с высоты полета. Его опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть уничтоженные дома. Здание артемовской администрации полностью разрушено внутренним взрывом. Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили его, чтобы российские военнослужащие не смогли водрузить на нем флаг. Однако военные все же установили его на обломках здания.

Ранее Минобороны заявило, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои за центр Артемовска. Этому также содействует оперативно-тактическая авиация — она оказывает авиационную и огневую поддержку наступательных действий.

Сражение за город продолжается более восьми месяцев — украинские силы держат оборону в городе с августа 2022 года. 7 марта в ДНР заявляли о контроле над половиной города. Власти Украины собираются продолжать оборону.

Кристина Есикова
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