Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск

Минобороны заявило, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои за центр Артемовска

Штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои за центральные кварталы Артемовска (украинское название города — Бахмут). О ходе боевых действий в городе отчитались в Минобороны России.

Там уточнили, что действия штурмовых отрядов на флангах поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), отметив, что вагнеровцы занимаются вытеснением противника к западным окраинам Артемовска.

Взять под контроль населенный пункт штурмовикам помогают подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск. Этому также содействует оперативно-тактическая авиация — она оказывает авиационную и огневую поддержку наступательных действий.

Сражение за город продолжается уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в Артемовске с августа 2022 года. 7 марта в Донецкой народной республике заявляли о контроле над половиной города. Власти Украины собираются продолжать оборону Артемовска.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.