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14:37, 12 апреля 2023Россия

Шестимесячный ребенок выпал из рук россиянки и умер

В Воронеже шестимесячная девочка умерла, выпав из рук матери

Фото: «Екатерина Якель / Лента.ру»

В Воронеже шестимесячная девочка выпала из рук матери и умерла. Женщина была пьяна, сообщил источник порталу «Вести Воронеж».

По данным источника, россиянка укладывала дочь спать. Девочка выпала из ее рук и ударилась головой о кровать. Женщина вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть младенца.

Семья состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, утверждает источник, так как родители ребенка злоупотребляют алкоголем, а отец был судим.

Ранее жительница Ростовской области спрятала в подвал тело новорожденной дочери. Девочка умерла вскоре после родов от внутриутробного отравления наркотиками. В региональном главке Следственного комитета уточнили, что женщина, зная о своей беременности, не обращалась к врачам и продолжала употреблять запрещенные вещества.

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Алан Босиков
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