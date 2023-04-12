Украина подписала соглашение о поставках уранового концентрата

Украинский «Энергоатом» подписал соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду

Украинская национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом» подписала соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду с компанией Сameco. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК в Telegram-канале.

«Документ регламентирует физические поставки уранового концентрата с Украины в Канаду и связанные с этим условия. В частности, договор предусматривает поставку всего объема урана, добываемого на Восточном горно-обогатительном комбинате, в Канаду и дальнейшее использование уранового концентрата для конверсии и поставки природного гексафторида урана на обогащение», — сказано в сообщении.

Уточняется, что соглашение было последним необходимым этапом для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для атомных электростанций республики. Как отметили в компании, речь идет о договоре «на взвешивание, отбор проб, проведение анализов, хранение и организацию транспортировки» концентрата.

Ранее Киев приступил к обсуждению строительства линии электропередачи (ЛЭП) между Ровенской атомной электростанцией (РАЭС) и польским Хелмом для увеличения пропускной способности в Европейский союз (ЕС). Как сообщалось, инвестором выступила компания из Польши ORLEN.