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10:18, 5 апреля 2023Бывший СССР

Украина обсудила строительство ЛЭП между Ровенской АЭС и польским Хелмом

Киев обсудил строительство ЛЭП между Ровенской АЭС и польским Хелмом для связи с ЕС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина обсуждает строительство линии электропередачи (ЛЭП) между Ровенской атомной электростанцией (РАЭС) и польским Хелмом для увеличения пропускной способности в Европейский союз (ЕС). Об этом рассказал президент Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом» Петр Котин агентству «Укринформ».

«Нашелся инвестор — это польская компания ORLEN, предложившая строительство такой линии на некоторых условиях», — сообщил он. Котин уточнил, в переговорах также участвуют Министерство энергетики и Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго».

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Кристина Есикова
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