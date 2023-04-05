Украина обсудила строительство ЛЭП между Ровенской АЭС и польским Хелмом

Киев обсудил строительство ЛЭП между Ровенской АЭС и польским Хелмом для связи с ЕС

Украина обсуждает строительство линии электропередачи (ЛЭП) между Ровенской атомной электростанцией (РАЭС) и польским Хелмом для увеличения пропускной способности в Европейский союз (ЕС). Об этом рассказал президент Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом» Петр Котин агентству «Укринформ».

«Нашелся инвестор — это польская компания ORLEN, предложившая строительство такой линии на некоторых условиях», — сообщил он. Котин уточнил, в переговорах также участвуют Министерство энергетики и Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго».