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09:56, 12 апреля 2023Силовые структуры

Горничную с коктейлями Молотова задержали за попытку поджечь военкомат в Коми

В Коми 60-летнюю горничную с коктейлями Молотова задержали за попытку поджечь военкомат

Фото: Pablo Rojas Madariaga / Globallookpress.com

В Республике Коми полицейские задержали 60-летнюю сотрудницу клининговой компании, пытавшуюся поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Горничная примерно в шесть часов вечера пришла к военкомату в Усинске с двумя коктейлями Молотова. Она подожгла фитиль в одном из них и кинула во входную дверь, однако она не загорелась. Тогда женщина метнула в здание вторую бутылку. В этот момент ее задержал сотрудник МВД, охранявший военкомат.

Пожар в итоге так и не начался. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о теракте. Известно, что ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 10 годам колонии жителя Крыма, пытавшегося поджечь военкомат.

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Елизавета Новикова
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