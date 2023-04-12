V1.ru: волгоградский губернатор Бочаров повторил часть речи Кеннеди с критикой СССР

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров повторил часть речи 35-го президента США Джона Кеннеди 64-летней давности, в которой тот критиковал правительство СССР. Об этом сообщает российский портал V1.ru.

Глава российского региона на встрече с общественниками воспроизвел заявление американского лидера про то, что «кризис — это время возможностей».

«Не случайно в китайском языке, имеющем тысячелетнюю историю, слово "кризис" состоит из двух иероглифов. Первый иероглиф — "вэй" — означает "опасное время", второй — "цзи" — время возможностей, шансов. Результаты нашего с вами труда это и подтвердили», — отметил Бочаров после выступлений богатейших жителей Волгоградской области.

Журналисты V1.ru выяснили, что толкование иероглифов, составляющих слово «кризис», — это лингвистический мем. По мнению американского лингвиста Бенджамина Циммера, данное выражение является феноменом принятия желаемого за действительное.

Кеннеди 64 года назад говорил о противостоянии СССР и Штатов на фоне Карибского кризиса и космической гонки. «На китайском языке слово "кризис" состоит из двух иероглифов: один представляет опасность, а другой — возможность. Знаки опасности окружают нас повсюду. Имея менее половины наших производственных мощностей, Советский Союз по крайней мере сравнялся с нами в нескольких важнейших областях военной науки и техники. После Второй мировой войны опустошенная Россия восстановила свои заводы, обуздала свои реки и организовала свою рабочую силу таким образом, чтобы бросить нам вызов во многих областях науки и техники, где мы так долго были лучшими», — заявлял 35-й американский президент.

В феврале сообщалось, что единственный из российских глав регионов не попавший под американские санкции губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн захотел судиться с США в Европейском суде по правам человека.

