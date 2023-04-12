Силовые структуры
Бывшего замглавы московской таможни осудили за взятку в 500 тысяч рублей
Бывшему замглавы московской таможни дали пять лет за получение взятки в 500 тысяч рублей
Хорошевский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии бывшего замглавы московской таможни Сергея Цуканова за получение взятки в 500 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.
По данным следствия, вечером 22 октября 2020 года он лично получил деньги от представителей меховой компании, в отношении которых таможня проводила проверку. За вознаграждение он пообещал вернуть изъятый товар.
После получения полумиллиона рублей его задержали.
Ранее сообщалось, что в Калининграде начальника отдела таможни задержали за превышение полномочий и пытки.