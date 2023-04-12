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15:33, 12 апреля 2023Силовые структуры

Бывшего замглавы московской таможни осудили за взятку в 500 тысяч рублей

Бывшему замглавы московской таможни дали пять лет за получение взятки в 500 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости

Хорошевский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии бывшего замглавы московской таможни Сергея Цуканова за получение взятки в 500 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным следствия, вечером 22 октября 2020 года он лично получил деньги от представителей меховой компании, в отношении которых таможня проводила проверку. За вознаграждение он пообещал вернуть изъятый товар.

После получения полумиллиона рублей его задержали.

Ранее сообщалось, что в Калининграде начальника отдела таможни задержали за превышение полномочий и пытки.

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Елизавета Новикова
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