Бывшего замглавы московской таможни осудили за взятку в 500 тысяч рублей

Бывшему замглавы московской таможни дали пять лет за получение взятки в 500 тысяч рублей

Хорошевский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии бывшего замглавы московской таможни Сергея Цуканова за получение взятки в 500 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным следствия, вечером 22 октября 2020 года он лично получил деньги от представителей меховой компании, в отношении которых таможня проводила проверку. За вознаграждение он пообещал вернуть изъятый товар.

После получения полумиллиона рублей его задержали.

Ранее сообщалось, что в Калининграде начальника отдела таможни задержали за превышение полномочий и пытки.