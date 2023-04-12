Российский офицер опроверг популярный миф о работе артиллерии в зоне СВО

Замкомандира артдивизиона рассказал о применении мобильных приложений для работы на СВО

Вопреки популярному мифу российские артиллеристы не работают «по квадратам», как это было принято в Советской армии, неприцельная стрельба практически не ведется. Об этом рассказал корреспонденту «Ленты.ру» замкомандира дивизиона кубанских артиллеристов с позывным Волк.

По его словам, огонь по позициям противника ведется с максимальной точностью, командиры орудий применяют для вычислений мобильные приложения, позволяющие правильно рассчитать траекторию снаряда.

«Разлинованные бумажные карты с координатами ушли в прошлое вместе с привычкой работать вслепую», — опроверг «Волк» известное заблуждение.

Он добавил, что, как правило, приложения устанавливаются на «чистый» смартфон без сим-карты. Это избавляет бойцов от необходимости держать «талмуды» специализированной литературы с тактико-техническими характеристиками.

«Артиллерия — это наука, нужно вникать, а каждый боец — винтик. Без этого понимания система посыплется. Если затупить, последствия будут самые тяжелые», — заключил офицер.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы нанесли удар по месту дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от Токаревки в Херсонской области. Противник потерял пять автомобилей.