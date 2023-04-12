В московских аэропортах произошла массовая задержка и отмена авиарейсов

«Яндекс.Расписание»: 12 апреля в московских аэропортах отменили и задержали 26 рейсов

В трех московских аэропортах в среду, 12 апреля, произошла отмена и задержка 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьево были задержаны четыре самолета. Во Внуково перенесены вылеты двух рейсов, отправление 10 отменено. В Домодедово задержаны вылеты двух пассажирских лайнеров, еще шесть рейсов отменены. Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в апреле пассажирский самолет, летевший из Красноярска, резко сменил курс из-за постороннего шума в фюзеляже. Инцидент произошел с лайнером «КрасАвиа», следовавшим по маршруту Красноярск — Мотыгино. Поднявшись в воздух, пилоты услышали посторонний шум по фюзеляжу и приняли решение вернуться в аэропорт вылета.