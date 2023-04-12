Песков заявил, что на сегодняшний день перспективы зерновой сделки не такие уж хорошие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы зерновой сделки, его слова приводит РИА Новости.

«По-прежнему вторая половина сделки не работает, эти условия не выполняются. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие», — заявил он.

Ранее в МИД рассказали об альтернативе зерновой сделки для России. Глава ведомства Сергей Лавров уточнил, что наравне с черноморской инициативой реализуется инициатива «коридоры солидарности», которую сформулировал Европейский союз.