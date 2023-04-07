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13:03, 7 апреля 2023Мир

Лавров назвал альтернативу зерновой сделки для России

Лавров заявил, что Россия готова работать вне рамок зерновой сделки, если это потребуется

Фото: Reuters

Если по вопросу зерновой сделки и дальше не будет никаких сдвигов на пути экспорта российского зерна, Россия готова работать вне ее рамок. Такую альтернативу назвал глава МИД России Сергей Лавров после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы тогда будем думать нужна ли эта сделка. Тем более, что наравне с этой черноморской инициативой реализуется инициатива "коридоры солидарности", которую сформулировал Евросоюз, и которая предполагает вывоз украинского зерна и многих других товаров в ЕС по земле», — указал дипломат, отметив, что для украинских товаров созданы максимально льготные условия.

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Виктория Кондратьева
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