В Госдуме предложили новые ограничения для уклонистов

Депутат Госдумы Журавлев внес законопроект о пожизненном запрете госслужбы для уклонистов

Депутат Алексей Журавлев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается пожизненно запретить уклонистам от армии занимать должности на госслужбе. Об этом первый зампред комитета нижней палаты парламента по обороне заявил в беседе с РИА Новости.

Депутат предлагает внести в Уголовный кодекс, а также в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» изменения, которые увеличат предельный срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на пожизненный. На данный момент максимальный срок запрета составляет 20 лет.

Кроме того, Журавлев предлагает применять новые ограничения к уклонистам от военной службы, дополнив соответствующую статью Уголовного кодекса запретом занимать государственные и муниципальные должности, а также избираться в депутаты законодательных органов. «Граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны пользоваться равными гражданскими правами», — считает парламентарий.

11 апреля Госудума приняла во втором и третьем чтениях закон, изменяющий правила оповещения граждан о призыве на военную службу. Согласно одной из поправок, военнообязанные смогут получить повестки как через личный кабинет на портале госуслуг, так и в МФЦ. При этом электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах».

Комментируя принятый законопроект, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поправки нацелены на то, чтобы исправить проблемы, выявленные в российских военкоматах после начала спецоперации. Кроме того, он объяснил скорость принятия законопроекта его важностью.

