В Кремле объяснили суть законопроекта об электронных повестках

Песков объяснил, что закон об электронных повестках исправит бардак в военкоматах РФ

В российских военкоматах местами много бардака, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства объяснил, что по сути законопроект об электронных повестках призван эту ситуацию исправить, передает ТАСС.

Он напомнил, что сведения о проблемах в военкоматах России вскрылись с начала спецоперации на Украине. «Этот законопроект призван этот бардак — а) исправить, б) сделать современным, эффективным и удобным для граждан», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что скорость принятия закона об электронных повестках обусловлена его важностью.

11 апреля Государственная Дума приняла закон о новых правилах призыва в армию. Документ предусматривает, в частности, рассылку повесток онлайн. Электронные уведомления будут иметь такую же юридическую силу, что традиционные повестки.

Помимо этого, закон предусматривает введение дополнительных ограничений для уклонистов. По словам председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, речь идет об ограничении права на управление транспортным средством, а также на открытие ИП.