МИД Белоруссии испугался польской агрессии

МИД Белоруссии заявил, что опасается агрессивных действий со стороны Польши

Минск опасается возможных агрессивных действий со стороны Варшавы, так как в последнее время ее политика не отличается логикой и рациональностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссия Анатолия Глаза.

По его словам, в первую очередь это касается невыполнения польской стороной положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), хотя большинство стран континента «не заинтересованы в эскалации».

Дипломат заявил, что польскую сторону пугает такой подход, так как соглашение позволяло поддерживать военный баланс, который теперь изменяется в пользу стран НАТО.

«Очевидно, что Польше необходимо пересмотреть свое решение и вернуться к полноценному и добросовестному выполнению ДОВСЕ. Мы же всегда готовы к конструктивному и взаимоуважительному диалогу», — сказал Глаз.

Он заверил, что белорусскому МИД будет интересно выслушать позицию Североатлантического альянса на этот счет, так как формально тот декларирует «приверженность над вооружениями и транспарентности в военной сфере».

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заверил, что Варшава готова активнее участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию на фоне решения России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.