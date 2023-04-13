Россиянам раскрыли способ оформления алиментов при отсутствии детей

Адвокат Корешкова: бывшая супруга может оформить алименты даже при отсутствии детей

Адвокат по семейным делам Елена Корешкова рассказала россиянам о способе оформления алиментов на содержание при отсутствии детей в браке. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что супруги обязаны материально поддерживать друг друга.

«Супруга или даже бывшая супруга может оформить алименты на свое содержание, даже если в браке нет детей или они уже достигли своего совершеннолетия», — сообщила Корешкова.

Несмотря на кажущуюся очевидность материальной поддержки, это правило соблюдается не всегда, сказала собеседница «Ленты.ру».

И именно на этот случай законодатель предусмотрел возможность требовать материальную поддержку в судебном порядке, требовать выплаты алиментов Елена Корешкова адвокат по семейным делам

Алименты бывшему мужу

«Сразу скажу, что это право принадлежит не только женщине. Если в трудной жизненной ситуации оказался мужчина, муж или бывший муж, то он имеет равные права требования средств на свое содержание», — заявила адвокат.

Право такого требования имеет нетрудоспособный нуждающийся супруг, рассказала Корешкова. То есть в суде придется доказать факт нетрудоспособности, например, пенсионный возраст, инвалидность и факт нуждаемости, то есть низкий доход. Супруг, с которого планируется взыскать алименты, должен обладать необходимыми для этого средствами.

«Бывший супруг тоже может рассчитывать на материальную поддержку. Требовать ее вправе нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, а также нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время», — добавила она.

Важно знать, что закон относит к лицам, достигшим пенсионного возраста, в том числе женщин возраста 55 лет и мужчин возраста 60 лет Елена Корешкова адвокат по семейным делам

Материальная возможность

Также необходимым условием является наличие материальной возможности на выплату алиментов у другого бывшего супруга, указала адвокат по семейным делам.

«Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов, будет определен судом исходя из материального и семейного положения супругов или бывших супругов и иных заслуживающих внимания обстоятельств в твердой денежной сумме. Алименты выплачиваются ежемесячно», — сообщила собеседница «Ленты.ру».

При этом суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и после его расторжения.

«В случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного преступления. В случае непродолжительности пребывания супругов в браке. В случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов», — перечислила Корешкова.

Как видите, много условий, требующих субъективной оценки. Обращаясь в суд, нужно быть готовым доказать все значимые обстоятельства Елена Корешкова адвокат по семейным делам

Ранее жителю России запретили выезд из страны из-за долга в полтора рубля — постановление о временном ограничении от судебных приставов пришло мужчине в личном кабинете на портале «Госуслуги».

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