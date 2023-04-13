Бойцы подразделения анти-БПЛА раскрыли тактику борьбы с дронами ВСУ

Бойцы подразделения анти-БПЛА ВС России рассказали о тактике борьбы с украинскими дронами

Бойцы подразделений анти-БПЛА Вооруженных сил (ВС) России как правило сбивают украинские дроны на высоте 300-400 метров, применяя специальные ружья, подавляющие связь объекта со спутниками и пультом. Об этом рассказали корреспонденту «Ленты.ру» военнослужащие артиллерийского дивизиона Южного военного округа (ЮВО) с позывными Койот и Кутузов.

Как рассказали солдаты, их отделение занимается прикрытием неба от вражеских беспилотников в районе работы 152-милимметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б». Устройства, используемые подразделением, были привезены на фронт волонтерами.

«Выше [300-400 метров] их попросту тяжело заметить. Но и противнику на больших высотах работать проблематично», — раскрыл Койот тактику своей группы.

Также военные отметили, что недавно у ВСУ появились западные дроны, которые после потери сигнала с пульта автоматически взмывают на сотни метров вверх и быстро возвращаются домой на автопилоте.

«Кроме того, упавшие коптеры поднимать никогда нельзя, банально опасно. В последнее время украинцы начали их минировать. Лучше просто расстрелять или дождаться саперов», — добавил Кутузов.

Ранее замкомандира дивизиона кубанских артиллеристов с позывным Волк в разговоре с «Лентой.ру» развеял популярный миф о работе тяжелых пушек в зоне СВО, а также рассказал о применении специальных приложений для смартфона, которые рассчитывают траекторию снарядов.

