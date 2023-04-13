Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:57, 13 апреля 2023Бывший СССР

Бойцы подразделения анти-БПЛА раскрыли тактику борьбы с дронами ВСУ

Бойцы подразделения анти-БПЛА ВС России рассказали о тактике борьбы с украинскими дронами

Фото: VoidWanderer / Wikimedia

Бойцы подразделений анти-БПЛА Вооруженных сил (ВС) России как правило сбивают украинские дроны на высоте 300-400 метров, применяя специальные ружья, подавляющие связь объекта со спутниками и пультом. Об этом рассказали корреспонденту «Ленты.ру» военнослужащие артиллерийского дивизиона Южного военного округа (ЮВО) с позывными Койот и Кутузов.

Как рассказали солдаты, их отделение занимается прикрытием неба от вражеских беспилотников в районе работы 152-милимметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б». Устройства, используемые подразделением, были привезены на фронт волонтерами.

«Выше [300-400 метров] их попросту тяжело заметить. Но и противнику на больших высотах работать проблематично», — раскрыл Койот тактику своей группы.

Также военные отметили, что недавно у ВСУ появились западные дроны, которые после потери сигнала с пульта автоматически взмывают на сотни метров вверх и быстро возвращаются домой на автопилоте.

Материалы по теме:
«Пять минут, и прилетает в ответ» Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
«Пять минут, и прилетает в ответ»Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
Сегодня
Чеченские террористы, диверсанты, неонацисты. На стороне Украины воюют сотни россиян. Что о них известно?
Чеченские террористы, диверсанты, неонацисты.На стороне Украины воюют сотни россиян. Что о них известно?
28 марта 2023

«Кроме того, упавшие коптеры поднимать никогда нельзя, банально опасно. В последнее время украинцы начали их минировать. Лучше просто расстрелять или дождаться саперов», — добавил Кутузов.

Ранее замкомандира дивизиона кубанских артиллеристов с позывным Волк в разговоре с «Лентой.ру» развеял популярный миф о работе тяжелых пушек в зоне СВО, а также рассказал о применении специальных приложений для смартфона, которые рассчитывают траекторию снарядов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
МИД России сообщил о возросших рисках военного столкновения с НАТО
Ветеран российской разведки раскрыл самые слабые места ВСУ
Бойцы подразделения анти-БПЛА раскрыли тактику борьбы с дронами ВСУ
В Кремле ответили на вопрос о датах визита Путина в Китай
В Китае предрекли США неминуемый крах
В США испытали новую систему РЭБ для F-16
Стоявший за утечкой секретных документов США получил их на военной базе
Девушка встретила неожиданного гостя на свадьбе подруги и испортила торжество
Российский офицер опроверг популярный миф о работе артиллерии в зоне СВО
ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.