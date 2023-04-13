Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 13 апреля 2023Бывший СССР

На Украине арестовали имущество бизнесмена Новинского

СБУ сообщила об аресте имущества бизнесмена Новинского на несколько миллиардов гривен

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины арестовала имущество экс-депутата Верховной Рады, бизнесмена и клирика Украинской православной церкви (УПЦ) Вадима Новинского на 3,5 миллиарда гривен. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива», — сказано в заявлении СБУ.

По версии следствия, Новинский пытался перерегистрировать индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур, чтобы избежать санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Минюст отменил действия регистраторов в отношении ряда предприятий бизнесмена, добавили в СБУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
ФСБ назвала организаторов убийства Владлена Татарского. Кто помог украинским спецслужбам взорвать военкора?
Филипп Киркоров ответил хейтерам на нападки после смены образа
Московские школьники отправились в Большую Арктическую экспедицию
В Кремле рассказали о главном стремлении Путина
Песков объяснил отсутствие Telegram-канала у Путина
Песков порассуждал о формировании образа героев России
В Кремле связали патриотизм с желанием жить в своей стране
Кремль заявил о необходимости защитить от опасности новые регионы России
В Кремле заявили о положительном для России исходе спецоперации
Сидевшая за наркотики баскетболистка Грайнер написала книгу о российской тюрьме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.