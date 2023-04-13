На Украине арестовали имущество бизнесмена Новинского

СБУ сообщила об аресте имущества бизнесмена Новинского на несколько миллиардов гривен

Служба безопасности Украины арестовала имущество экс-депутата Верховной Рады, бизнесмена и клирика Украинской православной церкви (УПЦ) Вадима Новинского на 3,5 миллиарда гривен. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива», — сказано в заявлении СБУ.

По версии следствия, Новинский пытался перерегистрировать индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур, чтобы избежать санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Минюст отменил действия регистраторов в отношении ряда предприятий бизнесмена, добавили в СБУ.