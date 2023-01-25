Бизнесмен и клирик УПЦ обратился в суд с требованием отменить санкции

Бизнесмен и клирик УПЦ Новинский обратился в суд и потребовал отменить санкции против него

Экс-депутат Верховной Рады, бизнесмен и клирик Украинской православной церкви (УПЦ) Вадим Новинский обратился в Верховный суд и потребовал отменить санкции, введенные против него. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бывший депутат Верховной Рады Вадим Новинский подал судебный иск в Верховный суд против [президента Украины] Владимира Зеленского, который ввел против него персональные санкции. Иск был подан 12 января», — сказано в сообщении.

Отмечается, что он просит признать противоправным и отменить указ украинского президента о решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Речь идет о первом пункте приложения, в соответствии с которым против Новинского действуют санкционные ограничения. Уточняется, что суд открыл производство по иску клирика УПЦ. Кроме того, было решено рассмотреть административное дело 16 февраля согласно правилам упрощенного искового производства судебной коллегией из пяти человек.

Ранее Зеленский решил ужесточить санкции против 10 представителей УПЦ и Русской православной церкви (РПЦ). В их числе оказались Новинский, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Лазарь (Ростислав Швец), управляющий Феодосийской епархией УПЦ митрополит Платон (Владимир Удовенко) и другие. Ограничения предусматривают блокировку активов на пять лет, а также лишение государственных наград.