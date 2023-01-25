Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:48, 25 января 2023Бывший СССР

Бизнесмен и клирик УПЦ обратился в суд с требованием отменить санкции

Бизнесмен и клирик УПЦ Новинский обратился в суд и потребовал отменить санкции против него

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-депутат Верховной Рады, бизнесмен и клирик Украинской православной церкви (УПЦ) Вадим Новинский обратился в Верховный суд и потребовал отменить санкции, введенные против него. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бывший депутат Верховной Рады Вадим Новинский подал судебный иск в Верховный суд против [президента Украины] Владимира Зеленского, который ввел против него персональные санкции. Иск был подан 12 января», — сказано в сообщении.

Отмечается, что он просит признать противоправным и отменить указ украинского президента о решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Речь идет о первом пункте приложения, в соответствии с которым против Новинского действуют санкционные ограничения. Уточняется, что суд открыл производство по иску клирика УПЦ. Кроме того, было решено рассмотреть административное дело 16 февраля согласно правилам упрощенного искового производства судебной коллегией из пяти человек.

Ранее Зеленский решил ужесточить санкции против 10 представителей УПЦ и Русской православной церкви (РПЦ). В их числе оказались Новинский, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Лазарь (Ростислав Швец), управляющий Феодосийской епархией УПЦ митрополит Платон (Владимир Удовенко) и другие. Ограничения предусматривают блокировку активов на пять лет, а также лишение государственных наград.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Суд ликвидировал Московскую Хельсинскую группу
Путин закрепил в указе брак как союз мужчины и женщины
Путин заявил об оккупационных американских войсках в Германии
Стало известно о двоих пострадавших в результате стрельбы в Махачкале
Продажи Windows упали
Россия захотела запустить прямые рейсы с ЮАР
В Роскачестве заявили о проверке плюшевых Чебурашек на безопасность
В МИД России заявили о возрождении нацистского «гомункулуса»
Норвегия спрятала бежавшего члена ЧВК «Вагнер»
Британский политолог заявил о недовольстве Евросоюза действиями Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.