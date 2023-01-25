Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:26, 25 января 2023Бывший СССР

На Украине ужесточили санкции против представителей УПЦ и РПЦ

Зеленский подписал указ о санкциях в отношении 10 представителей УПЦ и РПЦ

Фото: Анна Марченко / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил санкции в отношении 10 представителей Украинской православной церкви (УПЦ) и Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Сообщается, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В приложении к документу указаны лица, в отношении которых введены санкции. В их число вошел бизнесмен и клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр Лебедь, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев, управляющий Феодосийской епархией УПЦ митрополит Платон Владимир Удовенко и другие.

Материалы по теме:
Веры им нет Запретят ли на Украине Русскую православную церковь
Веры им нетЗапретят ли на Украине Русскую православную церковь
16 мая 2017
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение или прекращение торговых операций, запрет на участие в приватизации, приостановку либо аннулирование лицензий, а также аннулирование официальных визитов и переговоров, лишение государственных наград.

Ограничения будут действовать на протяжении пяти лет.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде предложили запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата, соответствующий законопроект рекомендовал комитет гуманитарной политики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на заявления Киева об ударах по Москве и Петербургу
Названы даты открытия магазинов Zara под новым названием в Москве
Купленное в сети бикини бренда Ким Кардашьян размером с чипсы удивило блогершу
Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами фракций Госдумы
В пяти регионах Украины уволили глав областных прокуратур
Главу департамента госзакупок Минобороны Украины уволили после скандала
Мальчик уснул в грузовом контейнере и уехал на 1600 километров
Польша захотела сломить Германию по теме репараций после поставок Leopard
Охранник в минус 37 отказался пустить в детсад пришедшего до открытия ребенка
В НАТО назвали способ прекратить конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.