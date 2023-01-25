На Украине ужесточили санкции против представителей УПЦ и РПЦ

Зеленский подписал указ о санкциях в отношении 10 представителей УПЦ и РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил санкции в отношении 10 представителей Украинской православной церкви (УПЦ) и Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Сообщается, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В приложении к документу указаны лица, в отношении которых введены санкции. В их число вошел бизнесмен и клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр Лебедь, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев, управляющий Феодосийской епархией УПЦ митрополит Платон Владимир Удовенко и другие.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение или прекращение торговых операций, запрет на участие в приватизации, приостановку либо аннулирование лицензий, а также аннулирование официальных визитов и переговоров, лишение государственных наград.

Ограничения будут действовать на протяжении пяти лет.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде предложили запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата, соответствующий законопроект рекомендовал комитет гуманитарной политики.