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12:06, 13 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ заявила о причастности Пентагона к кибератакам с Украины против России

ФСБ заявила о причастности Пентагона и НАТО к кибератакам с Украины против России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: David B. Gleason / Wikimedia

К массированным кибератакам с Украины против России причастны НАТО и Пентагон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Сотрудники российской спецслужбы планируют установить заказчиков и исполнителей кибератак для того, чтобы привлечь их к ответственности. С начала 2022 года было выявлено более пяти тысяч хакерских атак, однако оперативно принятые меры позволили предотвратить негативные последствия для России.

«Сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия», — добавили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, США стремятся доказать, что за кибератаки отвечает только украинская хакерская группировка IT Army of Ukraine. Однако на самом деле все операции разрабатываются Пентагоном вместе с международными группировками, такими как Silencе и Anonymous. Кроме того, к кибератакам причастны национальные сообщества хакеров из Грузии, Турции, Польши и других стран.

Ранее сообщалось, что хакеры из Killnet получили доступ к секретным данным НАТО.

Владимир Шарапов
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