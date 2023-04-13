Утопивший жену в ведре россиянин предстанет перед судом

В Вологодской области будут судить 57-летнего мужчину, утопившего жену в ведре с водой

В городе Сокол Вологодской области перед судом предстанет 57-летний местный житель по обвинению в убийстве жены. Об этом в четверг, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 22 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой и столкнул ее с дивана на пол, где стояло ведро с водой. Фигурант опустил в него голову потерпевшей и держал, пока она не перестала подавать признаки жизни. Криминальный характер смерти подтвердила экспертиза. Россиянин находится под стражей.

Ранее сообщалось, что экс-главе департамента образования Приморского края Виталию Оноприенко дали 9,5 года за убийство супруги.