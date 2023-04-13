Бывшему главе департамента образования Приморья дали 9,5 года за убийство жены

Экс-главе департамента образования Приморья Оноприенко дали 9,5 года за убийство супруги

Во Владивостоке бывшего главу департамента образования администрации Приморского края Виталия Оноприенко осудили на девять с половиной лет за убийство супруги. Об этом сообщает РИА Новости.

Присяжные признали его не заслуживающим снисхождения. Бывший чиновник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как рассказали «Ленте.ру» в региональной прокуратуре, в июне 2013 года фигурант поссорился с женой из-за предстоящего развода. После этого он несколько раз ударил ее складным ножом в грудь. Россиянка скончалась на месте. Желая избежать наказания, мужчина решил инсценировать разбойное нападение на семью: разбросал вещи по квартире, выбросил золотые украшения, чтобы изобразить их похищение. Также он подвесил себя на ремне, чтобы сделать вид, что его пытали. Затем он покинул квартиру и лег в кабину лифта. Там его нашли соседи.

Долгое время ему удавалось вводить следствие в заблуждение, однако в 2022 году преступление было раскрыто. Фигурант признался в содеянном и рассказал, как убивал жену.

Виталий Оноприенко занимал должность директора департамента образования с 2011-го по 2012 год. После этого он стал руководить колледжем сервиса и дизайна. Его супруга преподавала в одной из школ Владивостока. У пары есть несовершеннолетний сын.