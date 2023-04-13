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00:13, 14 апреля 2023Мир

Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу

Байден: глобальное изменение климата является единственной экзистенциальной проблемой мира
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Джо Байден назвал глобальное изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для мира, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил в ходе своего выступления перед обеими палатами парламента Ирландии. Политик подчеркнул, что времени для решения этой проблемы остается немного.

Помимо этого, Байден также поблагодарил власти Ирландии за помощь Украине и работу над привлечением Москвы к ответственности за ее действия, в частности, посредством введения значительных санкций и экспортного контроля. Кроме того, американский лидер вновь отметил, что мир сейчас находится в «точке перелома» между демократиями и автократиями.

Ранее Байден уже выражал обеспокоенность изменением климата. По мнению главы США, это опаснее для человечества, чем ядерное оружие.

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Варвара Кузьмина
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