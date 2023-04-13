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07:47, 13 апреля 2023Путешествия

Мужчина купил дешевый билет на самолет и оказался единственным пассажиром

Пассажир Jet2 оказался в пустом самолете, где стюардессы называли его королем

Фото: Alev Takil / Unsplash

Путешественник на рейсе Jet2 из Белфаста в Фару оказался единственным пассажиром самолета и назвал полет нереалистичным. Об этом сообщает The Star.

По словам 65-летнего Пола Уилкинсона (Paul Wilkinson), он удивился, не увидев людей у выхода на посадку. Встречающие пассажира стюардессы заявили, что он VIP-персона, поскольку случайно оказался в пустом самолете, хотя купил дешевый билет. Бортпроводники называли мужчину королем на протяжении всего полета и старались выполнять все его просьбы.

«Это было похоже на полет на моем собственном частном самолете. Кто-то рассказывал мне, что частный самолет стоит около 28 тысяч фунтов стерлингов. Предполагаю, что со мной такого больше никогда не будет», — заключил Уилкинсон.

Пассажир подчеркнул, что смог прогуляться по самолету, выбрать понравившееся место, а также побеседовал с пилотом перед вылетом.

В январе другой мужчина, который летел восемь часов из Лондона в Орландо рейсом British Airways, стал единственным пассажиром самолета. Он опустил подлокотники на четырех сиденьях и сделал себе импровизированную кровать в пустом самолете.

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Зарина Дзагоева
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