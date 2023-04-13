Минобороны отчиталось об ударах по 97 подразделениям ВСУ

Минобороны России отчиталось об ударах по 97 артиллерийским подразделениям ВСУ

Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли удары по 97 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах. Об этом в четверг, 13 апреля, журналистам отчитались в Минобороны.

В оборонном ведомстве также заявили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие 24 часа было перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и уничтожено шесть украинских беспилотников. Всего с начала спецоперации поражено 3747 беспилотных летательных аппаратов и 1082 боевые машины РСЗО.

Ранее 13 апреля представитель Вооруженных сил России, полковник Сергей Зыбинский сообщил, что бойцы группировки «Запад» на купянском направлении вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника.

Специальная военная операция России на Украине началась 24февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такие меры стали ответом на просьбы республик Донбасса о помощи.