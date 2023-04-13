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14:44, 13 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось об ударах по 97 подразделениям ВСУ

Минобороны России отчиталось об ударах по 97 артиллерийским подразделениям ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли удары по 97 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах. Об этом в четверг, 13 апреля, журналистам отчитались в Минобороны.

В оборонном ведомстве также заявили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие 24 часа было перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и уничтожено шесть украинских беспилотников. Всего с начала спецоперации поражено 3747 беспилотных летательных аппаратов и 1082 боевые машины РСЗО.

Ранее 13 апреля представитель Вооруженных сил России, полковник Сергей Зыбинский сообщил, что бойцы группировки «Запад» на купянском направлении вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника.

Специальная военная операция России на Украине началась 24февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такие меры стали ответом на просьбы республик Донбасса о помощи.

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Евгения Куликова
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