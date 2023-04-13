Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов

Группировка «Запад» ВС РФ уничтожила две группы диверсантов ВСУ на купянском направлении

Военнослужащие группировки «Запад» на купянском направлении вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил представитель Вооруженных сил России, полковник Сергей Зыбинский. Его слова приводит РИА Новости.

Диверсанты были из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил Зыбинский. Он добавил, что артиллерией российской группировки были сорваны три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Ивановка, Стельмаховка и Артемовка.

9 апреля также сообщалось, что группировка «Запад» на купянском направлении уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Специальная военная операция России на Украине началась 24февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такие меры стали ответом на просьбы республик Донбасса о помощи. Минобороны 12 апреля отчиталось об уничтожении на купянском направлении свыше 30 бойцов ВСУ, а также самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Paladin производства США.