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14:19, 12 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили САУ Krab и Paladin на купянском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении САУ Krab и Paladin на купянском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab и Paladin на купянском направлении. Об этом в среду, 12 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что САУ Krab была произведена в Польше, а Paladin — в США. Кроме того, российским военнослужащим удалось поразить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Першотравневое и Берестовое в Харьковской области и в районе Стельмаховки в Луганской народной республике.

Вооруженным силам России также удалось пресечь действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка в Харьковской области.

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«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля», — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что российским военным за сутки удалось уничтожить склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старица под Харьковом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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