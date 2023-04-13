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13:43, 13 апреля 2023Россия

Россиянка перенесла клиническую смерть после визита в частную клинику

В Дагестане 19-летняя девушка перенесла клиническую смерть после процедуры в клинике

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Дагестане 19-летняя девушка перенесла клиническую смерть после визита в частную клинику Буйнакска. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, в частную клинику девушка пришла на процедуру по внутривенному введению озонированного физиологического раствора. Сразу после приема ее доставили в бессознательном состоянии в центральную больницу — там у нее диагностировали клиническую смерть.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее врач частной медицинской клиники в Крыму повредил внутренний орган пациента во время обследования. Россиянин обратился в суд, причиненный ему ущерб оценили в сумму более миллиона рублей.

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Анастасия Шейкина
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