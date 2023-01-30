Российский врач проткнул орган пациента во время обследования в частной клинике

«Mash на волне»: в Крыму врач повредил внутренний орган пациента во время обследования

Врач частной медицинской клиники в Крыму повредил внутренний орган пациента во время обследования. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Три года назад житель Керчи записался в крымский медцентр, чтобы сделать колоноскопию. Вскоре после процедуры у россиянина ухудшилось самочувствие, и он вновь обратился к врачам. В результате повторного обследования выяснилось, что во время предыдущего осмотра ему проткнули толстую кишку. После этого мужчину прооперировали в государственной больнице.

Россиянин обратился в суд, причиненный ему ущерб оценили в сумму более миллиона рублей. Представители клиники заявили, что пациента предупредили о возможных рисках, и подали апелляцию.

Ранее сообщалось, что жительница Дагестана 30 лет прожила с прошитым нитками органом — из-за врачебной ошибки на ее мочевом пузыре образовался камень.