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10:56, 13 апреля 2023Забота о себе

Диетолог предупредил о вреде пасхальных куличей

Диетолог Алексей Кабанов: при употреблении пасхальных куличей нужно соблюдать умеренность

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

При употреблении пасхальных куличей нужно соблюдать умеренность, так они могут быть вредными при некоторых заболеваниях. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По словам эксперта, кулич нельзя отнести к продуктам правильного питания, однако это не повод, чтобы отказать себе в праздничном лакомстве. Главное — соблюдать умеренность: одного-двух кусочков (не более 100 граммов) в день достаточно, чтобы отметить Пасху, и при этом не нанести вреда здоровью. Важно также учитывать состояние здоровья, риски и возможные противопоказания, отметил он.

Кулич — источник сахара и рафинированных углеводов, об этом нужно помнить людям с метаболическими нарушениями и диабетом. Избыток таких продуктов может вызвать ухудшение состояния

Алексей Кабановдиетолог-консультант

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что медики называют пасхальные праздники ударом по печени: длительный период воздержания в еде во время Великого поста сменяется безудержным поеданием яиц и сладостей. Непривычная нагрузка способна спровоцировать приступ холецистита, панкреатита и вызвать обострение хронических болезней. Желание побаловать себя после строгих ограничений понятно и объяснимо, но нужно сдерживаться и выходить из постного режима постепенно.

Ожирение — не только фактор риска развития многих хронических болезней, но и самостоятельное заболевание, требующее лечения и в первую очередь контроля питания. Злоупотребление сдобной выпечкой может привести к набору лишних килограммов и общему ухудшению самочувствия

Алексей Кабановдиетолог-консультант
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Свежая выпечка не рекомендована при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта: она травмирует воспаленные стенки, провоцируя приступы гастрита или язвы. Кабанов посоветовал заменить свежий кулич небольшим кусочком подсушенного, добавив, что не стоит злоупотреблять сдобой при болезнях желудка.

Ранее Алексей Кабанов рассказал, как сделать блины вкусными, но менее калорийными. Он посоветовал для снижения калорийности готовить блины с растительным молоком.

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Вера Владзиевская
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