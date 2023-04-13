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09:47, 13 апреля 2023Ценности

Врач назвала россиянам безвредные для фигуры продукты на ночь

Терапевт Екатерина Ладыгина: без вреда для фигуры можно есть на ночь запеченную рыбу

Фото: CA Creative / Unsplash

Врач-терапевт Екатерина Ладыгина назвала россиянам продукты, которые можно есть на ночь. Соответствующий комментарий специалиста направления фитнес-тестирования сети клубов XFIT поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 13 апреля.

Медик рассказала, что для безвредного для фигуры ужина подойдут блюда с включением белка, клетчатки и низкоуглеводных овощей. Например, можно запечь в духовке или приготовить на гриле рыбу или птицу, а в качестве гарнира подать запеченные овощи или свежий салат из капусты с луком.

В то же время эксперт посоветовала отказаться от потребления напитков с содержанием кофеина. Лучше их заменить на травяные чаи, отвары шиповника или морсы без сахара.

Кроме того, собеседница издания обратила внимание на пищу, которую не рекомендуется есть на ночь здоровым людям, а также тем, кто страдает инсулинорезистентностью. Так, в данном списке оказались картофель, творог, сухофрукты, хурма и кукуруза.

В июне 2022 года доктор Мегха Шарма из Индии назвал продукты для борьбы с прыщами. По мнению врача, проблему высыпаний помогут решить зелень, фрукты желтого и красного цвета, помидоры, черника, кешью, рыба и тыквенные семечки. Помимо этого, эксперт также добавил в перечень фасоль, горох, чечевицу и коричневый рис.

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Мария Винар
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