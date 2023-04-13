Переехавшая в США российская блогерша получила счет за электричество и удивилась

Блогерша Ева Миллер рассказала, как в США получила счет за электричество на 600 долларов

Популярная российская блогерша Ева Миллер, переехавшая в 2022 году в США, рассказала, как получила счет за электричество на сумму, превзошедшую ее ожидания. Об удивлении от стоимости коммунальных услуг в США она сообщила блогерше Наталье Гасанхановой в шоу «ДаДа — НетНет» на YouTube.

Миллер объяснила, что любит тепло, поэтому предпочитает поддерживать дома высокую температуру. При этом в США из-за отсутствия центрального отопления ей приходилось обогревать жилье кондиционером.

«Я не знала, что цена настолько зависит от того, насколько воздух горячее. В один месяц я узнала, что мне пришел [счет на] 600 долларов (около 50 тысяч рублей — прим. "Ленты.ру") только за кондиционер. И я охренела», — поделилась Миллер. После этого она узнала, что с ростом счетов за электричество с наступлением холодов сталкиваются и другие жители США.

Блогерша добавила, что в итоге решила обогревать помещение только тогда, когда ей становится очень холодно. По словам Миллер, теперь она включает кондиционер на час и выключает его, когда в комнате становится тепло. «Я ставлю 88 градусов по Фаренгейту (около 31 градуса Цельсия — прим. "Ленты.ру") (...) и потом целый день живу в порядке», — заключила она.

Ева Миллер — российская блогерша. С 2022 года живет в США. На канал Миллер на YouTube, где она публикует лайфстал-ролики, подписано почти четыре миллиона пользователей.