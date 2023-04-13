В Подмосковье объяснили громкие звуки

Глава городского округа Кашира Ханин объяснил громкие звуки работой самолетов

Громкие звуки, которые могли слышать жители городского округа Кашира в Подмосковье, связаны с работой самолетов. Об этом заявил глава городского округа Николай Ханин в Telegram-канале.

«Учитывая нынешнюю ситуацию, разделяю вашу обеспокоенность относительно услышанного, но спешу успокоить: нет никаких поводов для паники. Громкие звуки — результат перехода самолетов на гиперзвуковой режим», — сообщил Ханин.

Глава округа призвал сохранять спокойствие и бдительность, подчеркнув, что российская авиация работает штатно.

О громких звуках, похожих на взрывы, сообщали и в Калужской области. Местные жители рассказывали, что от хлопков в окнах задребезжали стекла, сработала сигнализация у автомобилей. Как объяснил губернатор российского региона Владислав Шапша, Росавиация подтвердила пролет сверхзвуковых самолетов над Калужской областью.