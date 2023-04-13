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12:06, 13 апреля 2023Россия

Власти российского региона объяснили происхождение похожих на взрыв звуков

Калужский губернатор объяснил, что похожие на взрыв звуки возникли из-за пролета самолетов
СюжетВзрыв в Калуге

Фото: Александр Тарасенков / РИА Новости

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил происхождение в регионе звуков, похожих на взрыв. Комментарий властей приводится в Telegram-канале.

Глава региона заявил, что Росавиация подтвердила пролет сверхзвуковых самолетов над Калужской областью. Шапша призвал жителей региона сохранять спокойствие.

«В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Росавиация подтвердила пролет сверхзвуковых самолетов», — написал о возникших в области звуках он.

13 апреля жители Калуги в соцсетях пожаловались на звуки хлопков, похожих на взрывы. В разговоре с изданием «Подъем» они отметили, что в окнах задребезжали стекла, сработала сигнализация у автомобилей.

В паблике «Калуга жесть СМИ» во «ВКонтакте» сообщалось, что звуки были слышны в центре, на Силикатном, в Бору и в отдаленных районах города.

В калужском управлении МЧС «Подъему» пояснили, что происшествий и возгораний зафиксировано не было. «Это был самолет, переход его на сверхзвук. Никаких вызовов на возгорания и ничего экстренного не было», — указали в ведомстве.

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Анна Щербакова
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