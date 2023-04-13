Выпадение «белого» дождя в Белгороде объяснили

Синоптик Леус связал выпадение «белого» дождя в Белгороде с пыльными бурями

«Белый» дождь, который выпал в Белгороде, мог быть связан с пыльными бурями. Природное явление в российском городе объяснил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Я считаю эту версию наиболее правильной. Учитывая восточные и юго-восточный ветры, дующие сегодня в атмосфере над югом Европейской России, это могли быть отголоски пыльных бурь, наблюдавшихся вчера в Казахстане и вечером в среду добравшихся до Астраханской области, а сегодня и до Волгоградской и Воронежской областей», — написал синоптик.

Специалист усомнился в данных ученых от том, что «белый» дождь в Белгороде мог содержать пепел из вулкана Шевелуч на Камчатке, который извергался на этой неделе. По его словам, пепел от вулкана за 72 часа должен был преодолеть около 18 тысяч километров — для этого он должен был двигаться со средней скоростью 230 километров в секунду.

По словам Леуса, в стратосфере могут существовать ветра такой скорости, но они не могут быть столь интенсивными на протяжении всей окружности Земли. Помимо этого, частицам пепла также нужно время на поднятие в воздух и опускание на землю, что происходит гораздо медленнее.

«Белый» дождь выпал в Белгороде в четверг, 13 апреля. После осадков, выпавших утром в столице российского региона, местные жители заметили белые капли и разводы, оставшиеся на машинах и одежде. Как сообщил директор Инжинирингового центра Белгородского государственного университета (БелГУ) Иван Никулин, в каплях дождя в российском городе нашли вулканический пепел.