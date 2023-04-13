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17:05, 13 апреля 2023Россия

В российском регионе выпал «белый» дождь из вулканического пепла

Ученые обнаружили вулканический пепел в выпавшем в Белгороде дожде

Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»

В каплях дождя, который прошел утром 13 апреля в Белгороде, обнаружили вулканический пепел. Об этом РИА Новости сообщил директор Инжинирингового центра Белгородского государственного университета (БелГУ) Иван Никулин.

После осадков, выпавших утром в столице российского региона, местные жители заметили белые капли и разводы, оставшиеся на машинах и одежде. Ученые решили определить их элементный состав и взяли образцы с автомобиля, который был чистым перед тем, как начался дождь.

«Оказалось, что там большое количество калия — 5 процентов. Посмотрели литературные данные, существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки», — объяснил специалист.

Никулин добавил, что такие осадки не представляют серьезной опасности для человека, и отметил, что ученые планируют проконсультироваться с метеорологами.

11 апреля на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров от вулкана небо заволокло пепловой тучей, а в поселке Ключи и селе Майском начался пеплопад.

12 апреля было зафиксировано еще несколько выбросов пепла, их высота составила от 8 до 10 километров над уровнем моря. Ученые предполагают, что Шивелуч продолжит извержение, но в меньших масштабах.

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Варвара Родикова
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