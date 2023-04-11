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00:21, 11 апреля 2023Россия

На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 20 километров

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке утром 11 апреля. Об этом сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко в своем Telegram.

По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, во время извержения, которое началось в 05:44 по местному времени (20:44 10 апреля по московскому), вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. Бондаренко также добавил, что в радиусе нескольких десятков километров от вулкана небо заволокло пепловой тучей. Кроме того, из-за электростатического напряжения в пепловом облаке гремит гром. В поселке Ключи и селе Майском начался пеплопад.

В институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что активность вулкана представляет угрозу для авиации, поэтому ему присвоен наивысший красный код авиационной опасности.

В ноябре прошлого года кадры жерло вулкана Шивелуч во время извержения сняли на видео.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. В него входит вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Он находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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Марина Совина
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