Жерло извергающегося вулкана в российском регионе сняли с дрона

Жерло извергающего вулкана Шивелуч в Камчатском крае сняли на видео с дрона

В сети появились кадры мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Их публикует Telegram-канал Daily Storm.

На видео, которое сняли с дрона, показано жерло извергающегося вулкана, откуда выплескивается лава.

Вулкан Шивелуч проснулся на Дальнем Востоке 20 ноября. Он выбросил столб пепла высотой в пять километров. Спасатели попросили туристов не приближаться к вулкану, подчеркнув, что там происходят выбросы пепла и сходят раскаленные лавины. В Институте вулканологии предупреждали, что купол вулкана сильно разогрет — это говорит о том, что «Шивелуч» готовится к мощному извержению.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. В него входит вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Вулкан находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

