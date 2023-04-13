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19:49, 13 апреля 2023Ценности

Женщина накрасила глаза подводкой и увидела текущую из носа черную жидкость

Подводка вытекла из носа TikTok-блогерши @hollisaur после нанесения косметики на глаза

Кадр: @hollisaur / TikTok

Блогерша с никнеймом @hollisaur нанесла на глаза подводку и увидела ее текущей из носа. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах видно, как женщина сделала стрелку на верхнем веке. При этом после того, как юзерша моргнула, глазной белок окрасился в черный, а затем жидкость такого же цвета вытекла из ее ноздри. «Боже, мне надо вытащить контактную линзу», — сказала @hollisaur.

Впоследствии автор ролика попыталась вытереть следы красителя с лица и высморкалась в салфетку, показав, что бумага также изменила цвет. В результате пользовательнице сети удалось удалить остатки косметики, и она вновь продемонстрировала склеру естественного оттенка.

Ранее блогер Али Арсеник сделала татуаж бровей, губ и век в салоне красоты и удивила подписчиков последствиями неудачной процедуры. На размещенном видео губы юзерши стали чересчур пухлыми и приобрели алый оттенок. При этом брови пользовательницы сети выглядели неестественно, а на веки были нанесены кривые графические стрелки. «Это мое новое лицо, я привыкну», — отметила Арсеник.

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Алина Гостева
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