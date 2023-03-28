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09:05, 28 марта 2023Ценности

Блогерша показала лицо после неудачного татуажа и удивила подписчиков

Блогерша Али Арсеник показала лицо после неудачного татуажа бровей, губ и век

Кадр: @aliarsenic

Блогерша Али Арсеник сделала татуаж бровей, губ и век в салоне красоты и удивила подписчиков последствиями неудачной процедуры. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

В опубликованном ролике инфлюэнсерша с никнеймом aliarsenic/ призналась, что в течение 20 лет регулярно наносит мейкап, вследствие чего решила сделать перманентный макияж. Речь идет о технике коррекции разных частей лица, которая подразумевает внедрение специального пигмента в верхние слои кожи с помощью иглы для создания стойкого рисунка.

Девушка показала на камеру результат после проведенных манипуляций. В размещенном видео видно, что губы юзерши стали чересчур пухлыми и имеют алый оттенок. При этом брови пользовательницы сети выглядят неестественно, а на веках нанесены кривые графические стрелки. «Это мое новое лицо, я привыкну», — заявила Арсеник.

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Зрители, в свою очередь, оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Почему так криво нарисовали подводку? Неужели нельзя было сделать более симметрично?», «Ощущение, что у вас глаза теперь далеко друг от друга», «Сомнительная оценка работы мастера», — раскритиковали они.

Ранее в марте блогерша без передних зубов Сара Андрес из Канады изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила зрителей. Так, она использовала тональный крем и консилер, оформила брови и накрасила веки яркими тенями. Помимо этого, юзерша нанесла на губы помаду нюдового оттенка, а на щеки — румяна, распустила волосы и сделала укладку.

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Екатерина Ештокина
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