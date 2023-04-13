Смотревший «Офис» мужчина летел рядом с актером из сериала и не понял этого

Актер из «Офиса» заснял на видео пассажира, который смотрел сериал и не заметил артиста

Актер из сериала «Офис» Рэйн Уилсон, исполнивший роль Дуайта Шрута, снял на видео пассажира самолета, который смотрел сериал с его участием, при этом мужчина не подозревал, что артист сидел в этот момент в соседнем кресле. Кадрами поделилась газета Daily Mail.

На видео обедающий попутчик актера смотрит сцену из сериала с участием персонажа Уилсона. «Когда человек, сидящий рядом с тобой, понятия не имеет, кто ты», — подписал кадры артист. При этом на Уилсоне была медецинская маска.

Ранее Уилсон сменил имя ради привлечения внимания к проблемам экологии и стремительному потеплению Арктики. Теперь исполнителя роли Дуайта Шрута зовут Стена Дождя Волна Тепла Экстремальная Зима Уилсон (Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson). «Это не шутка, я серьезно отношусь к таянию Арктики, которое усиливает глобальные риски, включая экстремальные погодные явления по всему миру», — заявил актер.