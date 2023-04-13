Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:18, 13 апреля 2023Культура

Смотревший «Офис» мужчина летел рядом с актером из сериала и не понял этого

Актер из «Офиса» заснял на видео пассажира, который смотрел сериал и не заметил артиста

Актер из сериала «Офис» Рэйн Уилсон, исполнивший роль Дуайта Шрута, снял на видео пассажира самолета, который смотрел сериал с его участием, при этом мужчина не подозревал, что артист сидел в этот момент в соседнем кресле. Кадрами поделилась газета Daily Mail.

На видео обедающий попутчик актера смотрит сцену из сериала с участием персонажа Уилсона. «Когда человек, сидящий рядом с тобой, понятия не имеет, кто ты», — подписал кадры артист. При этом на Уилсоне была медецинская маска.

Ранее Уилсон сменил имя ради привлечения внимания к проблемам экологии и стремительному потеплению Арктики. Теперь исполнителя роли Дуайта Шрута зовут Стена Дождя Волна Тепла Экстремальная Зима Уилсон (Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson). «Это не шутка, я серьезно отношусь к таянию Арктики, которое усиливает глобальные риски, включая экстремальные погодные явления по всему миру», — заявил актер.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ назвала организаторов убийства Владлена Татарского. Кто помог украинским спецслужбам взорвать военкора?
Филипп Киркоров ответил хейтерам на нападки после смены образа
Московские школьники отправились в Большую Арктическую экспедицию
В Кремле рассказали о главном стремлении Путина
Песков объяснил отсутствие Telegram-канала у Путина
Песков порассуждал о формировании образа героев России
В Кремле связали патриотизм с желанием жить в своей стране
Кремль заявил о необходимости защитить от опасности новые регионы России
В Кремле заявили о положительном для России исходе спецоперации
Сидевшая за наркотики баскетболистка Грайнер написала книгу о российской тюрьме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.