Ле Пен назвала условие начала третьей мировой войны

Ле Пен заявила, что содействие НАТО Украине будет означать начало третьей мировой войны

Третья мировая война начнется при условии, если НАТО будет содействовать Украине в конфликте. Об этом заявила лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен, передает El País.

«Если Украина победит, это означает, что НАТО вступила в войну. Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. А это значит, что будет развязана третья мировая война», — сказала она.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал причину риска третьей мировой войны. По его словам, некомпетентность властей США и возможное использование ядерного оружия грозят новым конфликтом.