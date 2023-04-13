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13:12, 13 апреля 2023Мир

Ле Пен назвала условие начала третьей мировой войны

Ле Пен заявила, что содействие НАТО Украине будет означать начало третьей мировой войны
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Третья мировая война начнется при условии, если НАТО будет содействовать Украине в конфликте. Об этом заявила лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен, передает El País.

«Если Украина победит, это означает, что НАТО вступила в войну. Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. А это значит, что будет развязана третья мировая война», — сказала она.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал причину риска третьей мировой войны. По его словам, некомпетентность властей США и возможное использование ядерного оружия грозят новым конфликтом.

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Анастасия Заикина
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