Трамп: некомпетентность властей США грозит третьей мировой войной

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз предупредил о риске третьей мировой войны. Об этом он высказался в интервью с Fox News.

Трамп снова заявил о риске третьей мировой войны и подчеркнул, что некомпетентность властей США грозит новым конфликтом. По его мнению, сейчас человечество живет в самое опасное время за всю историю. Он добавил, что его опасения также связаны с возможным использованием ядерного оружия.

«Из-за вооружений сейчас самое опасное время в истории нашей страны и в мировой истории. А у нас в руководстве некомпетентный человек», — заключил экс-президент США.

9 апреля Трамп заявил о начале глобального конфликта, написав только «третья мировая война». Ранее он также сообщал об угрозе третьей мировой войны, которая может быть развязана под руководством нынешнего президента США Джо Байдена. Трамп также обещал предотвратить конфликт при его избрании на пост главы государства.