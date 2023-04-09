Экс-президент США Трамп заявил о «третьей мировой войне» в соцсети Truth Social

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз написал о третьей мировой войне. Об этом он заявил в публикации в своей социальной сети Truth Social.

Трамп предупредил о начале нового международного конфликта, написав только «третья мировая война». Американский экс-президент не привел дополнительные комментарии и подробности к этой публикации.

Политик сообщал об угрозе третьей мировой войны, которая может быть развязана под руководством нынешнего президента США Джо Байдена. Он подчеркнул, что его администрация никогда не обсуждала открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, однако при следующем лидере страны все кардинально изменилось. «Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет», — заключил Трамп.

Ранее Трамп также обещал предотвратить третью мировую войну при его избрании на пост главы государства. «Честно говоря, мы так придем к третьей мировой войне, к большой войне с Китаем и другими», — предупредил он.