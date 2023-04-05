Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за Байдена

Трамп заявил, что под руководством Байдена может быть развязана третья мировая война

Бывший президент США Дональд Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны, которая может быть развязана под руководством нынешнего американского лидера Джо Байдена. Его выступление в Мар-а-Лаго после предъявления обвинений судом Нью-Йорка транслирует телеканал Fox News.

По словам экс-президента, при его администрации никогда не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия. Однако при администрации Байдена это «вполне может привести к третьей мировой ядерной войне», подчеркнул он. «Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет», — заключил Трамп.

Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура обвинила его в 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

На данный момент суд снял формальный арест с политика, после чего он вернулся во Флориду. Следующее заседание суда по делу запланировано на 4 декабря.