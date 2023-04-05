Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны, которая может быть развязана под руководством нынешнего американского лидера Джо Байдена. Его выступление в Мар-а-Лаго после предъявления обвинений судом Нью-Йорка транслирует телеканал Fox News.
По словам экс-президента, при его администрации никогда не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия. Однако при администрации Байдена это «вполне может привести к третьей мировой ядерной войне», подчеркнул он. «Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет», — заключил Трамп.
Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура обвинила его в 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.
На данный момент суд снял формальный арест с политика, после чего он вернулся во Флориду. Следующее заседание суда по делу запланировано на 4 декабря.