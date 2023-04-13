Трое молодых людей открыли стрельбу по российскому бизнесмену из окна дома

В Петербурге трое безработных обстреляли 46-летнего гендиректора фирмы из окна дома

В Санкт-Петербурге трое молодых людей обстреляли 46-летнего бизнесмена из пневматического ружья. Об этом сообщает издание 78.ru.

В полицию обратился гендиректор фирмы. Мужчина рассказал, что когда он проходил мимо одного из домов на проспекте Обуховской обороны, неизвестные хулиганы стали угрожать ему расправой и выстрелили в его сторону из ружья.

Приехавшие на место полицейские задержали троих безработных в возрасте от 20 до 23 лет. У них изъяли пневматическое оружие. Молодых людей доставили в отдел и составили в отношении них протокол. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Калининграде задержали мужчину, открывшего стрельбу в помещении и ранившего двух человек.